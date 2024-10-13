DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.167.118,37 -0,36%

Lübnan'daki Hastaneye Saldırı: Yaralılar Var

İsrail ordusu, Lübnan'da bir hastaneyi hedef alarak hastaların yaralanmasına neden oldu. Şiddetli çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:53
Lübnan'daki Hastaneye Saldırı: Yaralılar Var

Lübnan'ın Doğusunda Hastaneye Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde bulunan Temnin Hastanesi'ni saldırıya uğrattı. Yapılan bu saldırı sonucunda hastanedeki birçok hasta yaralandı.

Açıklamalar ve Yaralılar

Temnin et-Tahta beldesinde yer alan hastanenin yetkilileri, İsrail ordusunun son 3 gündür hastanenin çevresini bombaladığını duyurdu. Saldırılar sonucunda hastanede büyük hasar oluştu ve hastaların yaralanmasına neden olan cam ve şarapnel parçaları ortaya çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamada, Temnin el-Tahta bölgesine yönelik düzenlenen saldırılarda toplamda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Temnin Hastanesi'nde meydana gelen hasarın doğrulandığı ancak yaralıların hastanedeki hastalar olduğu konusunda kesin bilgi verilmediği ifade edildi.

Genişleyen Saldırıların Sonuçları

Bekaa bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırılarında Reyyak ve Tel Şeyha Hastanelerinin de zarar gördüğü bildirildi. Son günlerde İsrail’in Lübnan'da giriştigi saldırılarda, 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ayrıca 10 bin 524 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar, ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgasına yol açmış durumda. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu süreçte, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail ordusu ise kendi üslerine yönelik bu saldırılarda büyük bir zararın rapor edilmediğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da İnşaat İşçileri Arasında Kanlı Kavga
2
Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı
3
Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sahneledi
4
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Dünürünü Vurarak Öldürdü
5
Lübnan'daki Hastaneye Saldırı: Yaralılar Var
6
Diyarbakır'da Düğün Ailesi Arasında Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi