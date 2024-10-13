Lübnan'daki Hastaneye Saldırı: Yaralılar Var

Lübnan'ın Doğusunda Hastaneye Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde bulunan Temnin Hastanesi'ni saldırıya uğrattı. Yapılan bu saldırı sonucunda hastanedeki birçok hasta yaralandı.

Açıklamalar ve Yaralılar

Temnin et-Tahta beldesinde yer alan hastanenin yetkilileri, İsrail ordusunun son 3 gündür hastanenin çevresini bombaladığını duyurdu. Saldırılar sonucunda hastanede büyük hasar oluştu ve hastaların yaralanmasına neden olan cam ve şarapnel parçaları ortaya çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamada, Temnin el-Tahta bölgesine yönelik düzenlenen saldırılarda toplamda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Temnin Hastanesi'nde meydana gelen hasarın doğrulandığı ancak yaralıların hastanedeki hastalar olduğu konusunda kesin bilgi verilmediği ifade edildi.

Genişleyen Saldırıların Sonuçları

Bekaa bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırılarında Reyyak ve Tel Şeyha Hastanelerinin de zarar gördüğü bildirildi. Son günlerde İsrail’in Lübnan'da giriştigi saldırılarda, 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ayrıca 10 bin 524 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar, ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgasına yol açmış durumda. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu süreçte, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail ordusu ise kendi üslerine yönelik bu saldırılarda büyük bir zararın rapor edilmediğini duyurdu.