Lübnan'daki Mülteci Kampında Yangın: Suriyeli Kız Hayatını Kaybetti

Lübnan'da Trajik Yangın

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa ilinde, mülteci kampında meydana gelen yangında Suriyeli bir kız yaşamını yitirdi. Bu talihsiz olay, ülkenin Zahle beldesinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA, yangının çıkış sebebi ve hayatını kaybeden kız hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Yangının söndürülmesi için sivil savunma ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Mülteci Sayıları

Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) kayıtlı 880 bin Suriyeli'nin bulunduğu tahmin ediliyor. Genel olarak, ülkede yaşayan Suriyeli mülteci sayısının 1 milyon 800 bin civarında olduğu öngörülüyor.