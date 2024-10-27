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Lübnan'daki Saldırılarda Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kayıplar Artıyor

İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 167 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 275'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:32
Lübnan'daki Saldırılarda Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kayıplar Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının başından bu yana sağlık çalışanları arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 167'ye, yaralananların ise 275'e yükseldiğini bildirdi.

Ayn Beal'de Can Kaybı

İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinde Lübnan'ın güneyindeki Ayn Beal beldesinde, Emel Hareketi'ne bağlı Er-Risale İlk Yardım Derneği merkezinse düzenlediği saldırıda 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Savaş Suçları ve Uluslararası Sorumluluk

Bakanlık, sağlık görevlilerini hedef almanın bir savaş suçu olduğunu belirterek uluslararası toplumun bu duruma son vermesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "İsrail saldırılarının başından bu yana sağlık görevlileri arasında ölenlerin sayısı 167'ye, yaralı sayısı ise 275'e ulaştı," ifadeleri kullanıldı.

İsrail Saldırıları ve Genel Kayıplar

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrol altındaki çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava operasyonu gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana toplam 2 bin 653 kişi öldü. Bunların 104'ü çocuk, 194'ü kadın.

Yerinden Edilme ve Göç

İsrail bombardımanlarının etkisiyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Yeniden toplumsal hareketliliğin devam ettiği ülkede, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

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