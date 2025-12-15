DOLAR
Sakarya'da Özel Gereksinimli Çocuklarla İletişim ve Sınır Koyma Semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin SGM'de düzenlediği seminerde ailelere, özel gereksinimli çocuklarla etkili iletişim ve sağlıklı sınır koyma yöntemleri aktarıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:06
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Özel Gereksinimli Çocuklarla Sağlıklı İletişim ve Sınır Koyma" başlıklı seminer, ailelere yönelik bilgilendirme amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) çatısı altında gerçekleştirildi.

Seminerin amacı ve kapsamı

Etkinlikte, özel gereksinimli çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak iletişim biçimleri ve sınır koyma yaklaşımları üzerinde duruldu. Seminerin temel hedefi, ailelere günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik yöntemler sunmak ve çocukların güven duygusunu güçlendirecek rehabilitatif yaklaşımları paylaşmaktı.

Konuşmacı vurguları

Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolojik Danışman Hande Nur Tuzla, doğru iletişim kurmanın önemine dikkat çekti. Tuzla, özel gereksinimli çocukların kendilerini güvende hissetmelerinde sağlıklı iletişimin belirleyici bir rol oynadığını belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Sınır koyma bir ceza yöntemi değil, çocukların yaşam becerilerini destekleyen bir rehberlik aracı".

Uygulamalı öneriler ve kapanış

Seminerde günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek öneriler ve pratik örnekler paylaşıldı. Etkinlik, katılımcıların soru ve cevaplarla etkileşime girdiği bölümün ardından sona erdi.

