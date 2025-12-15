DOLAR
Şırnak'ta 4 Yıldır Doğal Gaz Mağduriyeti: 5 Çocuklu Ailenin Isınma Çilesi

Şırnak Yeni Mahalle'de Medine İşnaç, doğal gaz hattına 10 metre olmasına rağmen 4 yıldır bağlanmıyor; yüksek elektrik faturası ve yangın/zehirlenme korkusuyla ısınamıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:24
Şırnak merkez Yeni Mahalle'de yaşayan 5 çocuk annesi Medine İşnaç, evine doğal gaz hattı çekilmediği için dört yıldır süregelen bir ısınma mücadelesi veriyor.

İşnaç, bir çocuğunun Sipina bifida nedeniyle engelli olduğunu ve ameliyat beklediğini, 3 çocuğunun okula gittiğini, birinin ise henüz okul çağına gelmediğini belirtti. Ailenin evinde sadece tek bir odanın kömür sobasıyla ısındığını, bunun tüm aileye yetmediğini söyledi.

Doğal gaz bulunmadığı için elektrikle ısındıklarını ve elektrik faturalarının bu ay 4 bin lira geldiğini aktaran anne, elektrikli ısıtıcı ve soba kullanımı nedeniyle hem karbonmonoksit zehirlenmesi hem de yangın riskinden korktuklarını ifade etti. İşnaç, 'Allah korusun, gece evim yanarsa uyanamazsam çocuklarımla birlikte hepimiz ölürüz' diye konuştu.

10 Metre Uzaklıktaki Hat İçin 4 Yıldır Çözüm Bekliyor

Medine İşnaç, doğal gaz hattının evlerine sadece 10 metre uzaklıkta olduğunu, ancak 4 yıldır çözüm bulamadığını söyledi. Kurumlar arasında sürekli yönlendirildiğini belirten İşnaç, '4 senedir firmaya gidiyorum, belediyeye yönlendiriyorlar. Belediyeye gidiyorum, firmaya yönlendiriyorlar. Yeter artık. Herkesin bir hakkı var, bizim de doğal gaz kullanmaya hakkımız var' dedi.

Tek taleplerinin doğal gaz kutusu verilmesi olduğunu vurgulayan İşnaç, 'Bize sadece doğal gaz kutusunu versinler. Diğer bütün işlemleri, borca da girsem kendim yapacağım. Çocuklarım için ne gerekiyorsa mücadele ederim. Biz de herkes gibi insanca yaşamak istiyoruz. Bizim de bir gururumuz var' ifadelerini kullandı.

Firma: Kadastro Sorunu Engel

Öte yandan Akmercan Hakkari-Şırnak doğal gaz firmasının yetkilileri, söz konusu adreste kadastro sorunu bulunduğunu ve bu nedenle doğal gaz hattının verilemediğini bildirdi.

