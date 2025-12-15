Kocaeli İzmit'te lise öğrencisi 3. kattan düştü — Ağır yaralı
Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eğitim gören 9. sınıf öğrencisi D.T. (15), okulun 3. katındaki pencereden düştü ve ağır yaralandı.
Olay, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesinde meydana geldi. Düşme nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından öğrenci, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay sonrası okul idaresi, öğrencileri evlerine göndermeye karar verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
