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Lübnan'daki Şiddetli Saldırılar: 65 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında sağlık çalışanlarının sayısı 65'e yükseldi. DSÖ, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:38
Lübnan'daki Şiddetli Saldırılar: 65 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Lübnan'daki Sağlık Çalışanlarının Ölümleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan Olay Müdahale Yönetici Yardımcısı Ian Clarke, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırılarının etkilerini kamuoyuna duyurdu. Clarke, 17 Eylül 2023 tarihinden bu yana sağlık sistemine yönelik 16 saldırıda 65 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıların Etkileri

Ian Clarke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Bu saldırılar sonucu 40 sağlık çalışanı yaralandı ve sağlık sistemimiz ciddi bir tehdit altındadır" dedi.

Clarke, güney Lübnan'daki artan saldırılar sebebiyle 96 sağlık ocağının kapandığını ve 5 hastanenin kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Ayrıca, yerel hastanelerin acil servislerinin sınırlı kapasiteyle çalışmasına devam ettiğini, bazı hastaların başka hastanelere sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerinden Edilenler ve Salgın Riski

Ayrıca, Lübnan'da yerinden edilen kişilerin sayısının hızla arttığını belirten Clarke, bu kişilerin salgın hastalık riski ile karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile İşbirliği

Clarke, DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmaya devam ettiğini ve gerekli destekleri sağladıklarını ifade etti.

İsrail'in Saldırıları ve Ölüm Sayısı

8 Ekim 2023'ten bu yana, Hizbullah ile çatışmalar içinde olan İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılarda 2 bin 83 kişinin öldüğü, bunların 104'ünün çocuk ve 194'ünün kadın olduğu bildirilmektedir.

Hizbullah'ın Cevabı ve Göç Akını

Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık verirken, İsrail ordusunun hedefleri genellikle askeri üsler olmuştur. Ülkede yaşanan bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden olmuştur ve göç dalgası devam etmektedir. Suriye'ye de on binlerce kişinin kaçtığı belirtilmektedir.

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