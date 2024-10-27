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Lübnan'dan Fırlatılan İHA, İsrail'in Havacılık Tesisini Hedef Aldı

Lübnan kaynaklı İHA, İsrail'deki havacılık yapısalları üretim tesisine saldırdı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:28
Lübnan'dan Fırlatılan İHA, İsrail'in Havacılık Tesisini Hedef Aldı

Lübnan'dan Fırlatılan İHA, İsrail Tesisini Vurdu

Lübnan'ın güneyinden atılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde yer alan bir havacılık yapısalları üretim tesisine saldırdı. Bar Lev sanayi bölgesinde gerçekleşen bu saldırıda, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın Bar-Lev sanayi bölgesine düştüğünü açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten ordu, yaralanan kişilerin durumunun ağır olmadığını duyurdu.

Hedef Tesis Hakkında Bilgiler

İsrail Kızıl Davud Yıldızı acil yardım servisi, düşüş sonucu yaralanan iki kişinin tedavi altına alındığını aktardı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise söz konusu İHA'nın Akka kenti yakınındaki 'Baz Havacılık Yapısalları Üretim Tesisini' hedef aldığını bildirdi. Ayrıca, İsrail ordu radyosu, saldırının yapıldığı tesisin savunma sanayi ve sivil havacılık yapısallarının üretildiğini vurguladı.

Hizbullah'ın Açıklamaları

Öte yandan, Hizbullah tarafından yapılan bir açıklamada, İsrail'in Akka'nın güneydoğusundaki askeri sanayi şirketine çok sayıda İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Bar Lev sanayi bölgesi, Akka ve Karmiel kentleri civarında yer almaktadır.

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