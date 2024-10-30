Lübnan'dan Gelen Roket Saldırısı Sonrası İsrail'de Yaralılar Var

Lübnan'dan Roket Saldırısı

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde Metula yerleşiminde iki kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu, saldırının ardından sirenlerin çaldığını duyurdu.

Elektrik Hatlarına Zarar

Saldırı sonrası, Lübnan sınırındaki İsrail ordusu mevzilerine elektrik sağlayan yüksek gerilim hatlarının hasar gördüğü belirtildi. Kanal 12'nin haberine göre, çok sayıda elektrik şirketi çalışanı, ordu mevkilerine yeniden elektrik sağlamak için gece boyunca çalışma yürüttü.

Gelişen Durumlar

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda toplamda 2,792 kişi yaşamını yitirirken, 12,772 kişi de yaralanmıştır.

Yerinden Edilen İnsanlar

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, bu dönemde özellikle 518 bin kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.