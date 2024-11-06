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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Ben Gurion Havalimanı çevresine düşen roket uçuşları etkiledi; hava savunma sistemleri çoğunu engelledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:49
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'e Roket Atıldı

Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu on adet roket fırlatıldığı bildirildi. Bu roketlerden birinin, Ben Gurion Havalimanı çevresine düştüğü ifade edildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan yönünden fırlatılan roketlerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklarken, söz konusu olayın ardından Kanal 12 kanalı, Ben Gurion Havalimanı'na düşen roket nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini aktardı.

Havalimanı Yetkililerinden Sessizlik

Roketin havalimanı yakınına isabet etmesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, engellenen bir roketin parçalarının Raanana kentindeki park halindeki bir araca çarparak hasara yol açtığı bildirildi.

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