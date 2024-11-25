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Lübnan'dan İsrail'in Arkeolojik Alanlara Saldırısına Sert Tepki

Lübnan, İsrail ordusunun Sur kentindeki arkeolojik alanlara yönelik saldırılarını kınayarak bu durumu 'savaş suçu' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 19:46
Lübnan'dan İsrail'in Arkeolojik Alanlara Saldırısına Sert Tepki

Lübnan, Sur Kentindeki Arkeolojik Alanlara Yönelik Saldırıyı Kınadı

Lübnan, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Sur kentinde bulunan bir arkeolojik alanı hedef almasını ve kentteki başka bir tarihi alanı tehdit etmesini kınadı. Lübnan yetkilileri, bu hareketi 'savaş suçu' olarak değerlendirerek, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kültür Bakanı'ndan Sert Açıklama

Lübnan Kültür Bakanı Visam el-Murteza, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in 'sahadaki başarısızlığını' örtmek için tarihi alanları hedef aldığını belirtti. Murteza, Sur kentine bağlı Şema beldesindeki arkeolojik alanın İsrail ordusu tarafından hedef alındığını ve ayrıca Sur'un sahil kesimindeki başka bir arkeolojik alanı bombalamakla tehdit ettiğini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Yer Alıyor

Murteza, söz konusu tarihi alanların UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olduğunu hatırlatarak, bu yerlere yönelik saldırıların savaş suçu oluşturduğunu dile getirdi. Ayrıca, gerekli şikayetlerin hazırlanarak faillerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağını belirtti.

Hedef Alınan Tarihi Alanlar

Şema beldesinde hedef alınan arkeolojik alana dair detaylı bilgi verilmese de, El-Cedid televizyon kanalında yayımlanan habere göre İsrail ordusunun tarihi Şema Kalesi ve çevresini bombaladığı bildirildi. Ayrıca, İsrail ordusu, Sur kentinin merkezinde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulunmuştu. Bu alanın sur sahilindeki tarihi kalenin bir kısmını da kapsadığı dikkat çekiyor.

Tarihî Mirasın Korunması Tehlikede

İsrail ordusunun tehdit ettiği ve hedef aldığı Şema Kalesi ile Sur Kalesi, 12. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilmiştir. Son günlerde Lübnanlı yetkililer, ülkede daha önceki saldırılarda zarar gören tarihi eserlerin, İsrail’in yeni saldırıları sonucu daha fazla zarar göreceğinden endişe duyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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