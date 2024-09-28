Lübnan'dan Suriye'ye Kaçış Dalgası: İnsani Kriz Derinleşiyor

Lübnan'dan Suriye'ye Göç Edenler
İsrail'in Lübnan'daki saldırıları, binlerce insanın komşu Suriye'ye kaçmasına neden oldu. Lübnanlı Hüseyin Ali, yaşadığı zor durumu şu sözlerle ifade etti: "Ne Lübnan'ın güneyinde ne de Dahiye bölgesinde oturabiliriz. Sürekli saldırıya maruz kalıyoruz."
Kaçış Yolu: Esed Rejiminin Boşalttığı Şehirler
Lübnan'dan kaçanların çoğu, Beşşar Esed rejiminin bombalamaları sonucu boşalan Humus, Halep, Şam ve Hama illerine yöneliyor. 23 Eylül’den bu yana, en az 5 bin ailenin Suriye'ye geçtiği tahmin ediliyor.
Yerleşim Alanları ve Barınma İhtiyacı
Gelen aileler, Suriye'de Hizbullah'a bağlı yerel komiteler tarafından karşılanırken, geçici barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Durum giderek kötüleşiyor.
Güvenlik Arayışı
Bir başka Lübnanlı, Muhammet Ferruh, "Yoğun saldırılara maruz kaldık. Bazılarımız Suriye'ye gitti, bazılarımız güvenli bölgelere yerleşti." dedi. Ferruh, köylerinin etrafında her gün olan saldırıları anlattı.
Çocukların Korkusu
12 yaşındaki Tac Seyyid, yaşadığı korkuyu paylaştı: "Saldırı sesleri beni çok korkutuyor. Şimdi Şam’a gidiyoruz."
Ölümler ve Tahribat
Lübnan'daki saldırılarda en az 783 kişi hayatını kaybetti ve 150 bine yakın kişi yerinden oldu. Sığınan aileler, güvenli bir hayat arayışındalar. İnsani krizin derinleşmemesi için uluslararası destek çağrıları artıyor.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor. Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasında yer alan Suriye'nin başkenti Şam'ın 45 km uzaklığındaki el-Masnaa sınır kapısından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.