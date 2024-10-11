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Lübnan Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki: UNIFIL Hedef Alındı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL kuvvetlerini hedef almasını uluslararası meşruiyeti ihlal eden bir durum olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:43
Lübnan Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki: UNIFIL Hedef Alındı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını sıkça hedef almasını sert bir dille kınadı. Bakanlık, bu durumun uluslararası meşruiyeti ihlal eden son derece tehlikeli bir adım olduğunu belirtti.

Ras Nakura Olayı

Açıklamaya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Ras Nakura bölgesinde UNIFIL güçlerini hedef aldı. Bu saldırı sonucunda iki asker yaralandı.

UNIFIL'e Yönelik Tekrar Eden Saldırılar

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, UNIFIL güçlerinin kasıtlı bir şekilde sistematik olarak hedef alınmasını en kuvvetli ifadelerle kınadı. Ayrıca, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik tekrarlanan saldırılarını ve onlardan Lübnan'ın güneyindeki mevzilerini boşaltmalarını istemesini, Tel Aviv'in uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini gösteren tehlikeli bir adım olarak değerlendirdi.

Olayın ciddiyeti ve uluslararası barışın korunması adına, bu tür eylemler karşısında gereken önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

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