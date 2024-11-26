Lübnan Emekli Generali: İsrail Güneydeki Çatışmalarla Ateşkese Zorlanıyor

Lübnan Emekli Generalinden Açıklama

Lübnanlı emekli General Münir Şehade, ülkenin güneyindeki Hizbullah ile olan kara çatışmalarının İsrail'i ateşkese zorladığını ifade etti. Son günlerde İsrail ile Hizbullah arasındaki muhtemel ateşkesin gündemde olduğu bir ortamda, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve güneydeki kara çatışmaları şiddetle devam ediyor.

İlk Aşamada Büyük Kaybılar

İsrail ile Hizbullah ilk aşamada en az 15 beldede karşı karşıya geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarını başlattıklarını duyurdu. Bu çatışmaların "birinci aşama"ında, ilk sıcak temas Nebatiye'nin Mercayun ilçesindeki El-Udeyse ve Marun er-Ras kasabalarında yaşandı.

İsrail ordusu, Bint Cubeyl, Labunne, Blida, Meys el-Cebel, Dıhayra, Kefr Killa, Ayterun, Alma eş-Şaab, Nakura, Yarun, Ramiye ve Ayta eş-Şaab gibi bölgelerde yoğun çatışmalara girdi. Sınırdan 1,5 kilometre uzaklıktaki Kuzuh, İsrail ordusunun sızdığı en derin nokta olarak kaydedildi.

Çatışmaların Şiddetlendiği Yerler

Son dönemde çatışmalar, Lübnan-İsrail sınırının batısındaki Şema ve Beyyada bölgeleri ile doğuda Hıyam'da yoğunlaştı. Batıda, sınırdan yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıktaki Beyyada bölgesinde başarılı olamayan İsrail ordusu, sınırdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Şema'ya geri çekilmek zorunda kaldı. Stratejik öneme sahip Hıyam ise son günlerin en yoğun çatışmalarına sahne oldu.

General Şehade'nin Değerlendirmeleri

General Şehade, İsrail'in Lübnan'a yaptığı kara saldırılarında yaşanan süreci değerlendirerek, "İsrail direnişin zayıflayacağını zannediyordu, ancak sert bir direnişle karşılaştılar ve büyük kayıplar verdiler" dedi. Ayrıca, İsrail ordusunun yerleştirdiği patlayıcılarla kontrol sağlamak için baskı uyguladığını, ama başarısız olduğunu aktardı.

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar

Şehade, İsrail'in, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ 1701 sayılı kararını çiğnemek ve UNIFIL'in bölgeden çekilmesini sağlamak amacıyla saldırılara başladığını belirtti. UNIFIL mensuplarına yapılan saldırıların ardından, Çin'in askeri müdahale yapma uyarısında bulunduğunu dile getirdi.

Ateşkes Peryodu Hakkında İddialar

General Şehade, İsrailli yetkililerin ateşkese yakın oldukları yönündeki açıklamalarının, aslında saldırılara hız vermek amacı taşıdığını kaydetti. Bu açıklamaların, Beyrut ve Bekaa bölgelerindeki saldırıları artırarak Hizbullah'ı zor durumda bırakma çabası olduğunu ifade etti.

Sonuç Olarak

İsrail ordusunun, stratejik bölgelere hâkim olmayı başaramaması ve büyük kayıplar vermesi, General Şehade'nin değerlendirmelerine göre, bölgedeki ateşkes görüşmelerinin daha da şekillenmesini sağlayabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.