DOLAR
35,98 -0,18%
EURO
37,32 0,19%
ALTIN
3.308,19 -0,41%
BITCOIN
3.537.529,48 -1,63%

Lübnan, Filistinlilerin Zorla Yerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

Lübnan, ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını kabul edilemez buldu ve hukuki hakların korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:19
Lübnan, Filistinlilerin Zorla Yerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

Lübnan, Filistinlilerin göçüne tepki gösterdi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıktı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu planın "kabul edilemeyeceği" ifade edildi.

Açıklamada, "Filistin halkının zorla yerinden edilme planından derin endişe duyulmaktadır." denildi. Ayrıca, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planın tarihi yasal haklara aykırı olduğu vurgulandı ve bu hakların uluslararası hukuk uyarınca devredilemeyeceği belirtildi.

Lübnan, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının saklı olduğunu, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin de uluslararası hukuk ve Lübnan yasaları uyarınca Filistin topraklarında yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, Filistinlilerin meşru haklarının tanınması ve yaşadıkları insani sorunların giderilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Lübnan, Bölgedeki şiddet ve istikrarsızlık döngüsüne son verilmesi için iki devletli çözümün uygulanması konusunda ciddi olduğunu vurguladı.

Trump'ın Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi "devralma" planını açıkladı. Gazze'nin yıkım alanı hâline geldiğini ifade eden Trump, oradaki Filistinlilerin komşu ülkeler olan Mısır ve Ürdün'deki yeni yerleşim yerlerine yönlendirilmesinin daha iyi olacağını öne sürdü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savundu.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
3
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
4
Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada
5
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
6
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem
7
CHP, Köy Kanunu Değişikliklerini AYM'ye Taşıdı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!