Lübnan, Filistinlilerin Zorla Yerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

Lübnan, Filistinlilerin göçüne tepki gösterdi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıktı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu planın "kabul edilemeyeceği" ifade edildi.

Açıklamada, "Filistin halkının zorla yerinden edilme planından derin endişe duyulmaktadır." denildi. Ayrıca, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planın tarihi yasal haklara aykırı olduğu vurgulandı ve bu hakların uluslararası hukuk uyarınca devredilemeyeceği belirtildi.

Lübnan, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının saklı olduğunu, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin de uluslararası hukuk ve Lübnan yasaları uyarınca Filistin topraklarında yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, Filistinlilerin meşru haklarının tanınması ve yaşadıkları insani sorunların giderilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Lübnan, Bölgedeki şiddet ve istikrarsızlık döngüsüne son verilmesi için iki devletli çözümün uygulanması konusunda ciddi olduğunu vurguladı.

Trump'ın Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi "devralma" planını açıkladı. Gazze'nin yıkım alanı hâline geldiğini ifade eden Trump, oradaki Filistinlilerin komşu ülkeler olan Mısır ve Ürdün'deki yeni yerleşim yerlerine yönlendirilmesinin daha iyi olacağını öne sürdü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savundu.