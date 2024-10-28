Lübnan, İsrail'i BMGK'ye Şikayet Etti

Lübnan, son zamanlarda sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

Açıklama ve Gelişmeler

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın BM Temsilciliği ile Enformasyon Bakanlığı'nın koordineli olarak konuyla ilgili çalışma yürüttüğü ifade edildi. Bu bağlamda, İsrail'in Beyrut'un Evzai bölgesi ve Hasbiya'da medya çalışanlarını hedef alan saldırıları hakkında BMGK'ye şikayette bulunulduğu belirtildi.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Açıklamada, İsrail'in medyayı sürekli hedef almasından dolayı, bu durumun "özgür gazeteciliğin temelini baltalamak" anlamına geldiği vurgulandı. Bu saldırıların "İsrail'in sorumlu tutulmasını ve cezalandırılmasını gerektiren bir savaş suçu" olduğunun altı çizildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ise, İsrail ordusunun ekim ayından itibaren düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, İsrail’in 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölen sağlık çalışanlarının sayısının 167 olduğunun ve yaralananların sayısının 275'e ulaştığının belirtildi.

Çatışmalar ve Sivil Kaybı

Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, 8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 672 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 12 bin 468 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında hayatını kaybetti.

İsrail, saldırılarına karşılık olarak Hizbullah'tan roket ve füze saldırılarıyla misilleme yapılmakta. Ancak, bu saldırılarda büyük bir hasarın rapor edilmediği belirtildi.

Yerinden Edilenlerin Durumu

İsrail bombardımanları sonucunda, Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.