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Lübnan, İsrail'in Saldırılarını BMGK'ye Şikayet Etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını BMGK'ye şikayet etti ve durdurulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:01
Lübnan, İsrail'in Saldırılarını BMGK'ye Şikayet Etti

Lübnan, İsrail'in Saldırılarını BMGK'ye Şikayet Etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin kent ve beldelerine yönelik devam eden İsrail saldırılarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bildirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Tepkiler

Yapılan resmi açıklamada, İsrail'in hava saldırılarının başkent Beyrut ve çevresindeki sivil alanlara rastgele bombardımanlarla zarar verdiği belirtildi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülke egemenliğine yapılan saldırıların kınandığını açıkladı.

İsrail ordusunun hedef aldığı noktalar arasında su depoları, sınır kapıları ve tarihi yapılar yer almakta. Ayrıca, sivil kayıplara aldırış edilmeden gerçekleştirilen saldırıların, sistematik bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

BMGK'ya Başvuru ve Talepler

Bakanlık, BMGK'den İsrail'in Lübnan halkı ve topraklarına yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasını talep etti. Tel Aviv'in BMGK'nın 1701 sayılı kararına uyması ve saldırılarına son vermesi yönünde çağrı yapıldı. Aynı zamanda, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından geri çekilmesi gerektiği belirtiliyor.

Lübnan'da Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 2 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 906 kişi yaralandı. Bu süreçte, 430 binden fazla Lübnanlı'nın Suriye'ye göç ettiği bildirilmektedir.

Hizbullah, bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail tarafında ise büyük hasarlar bildirilmediği ifade edilmektedir. Hükümet, yerinden edilenlerin durumu ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.

Sonuç olarak, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın BMGK'ye yaptığı bu başvuru, bölgede hissedilen gerginliğin en son örneklerinden birini oluşturuyor.

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