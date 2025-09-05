DOLAR
41,24 -0,19%
EURO
48,35 -0,54%
ALTIN
4.765,59 -1,6%
BITCOIN
4.600.491,27 -1,08%

Lübnan Kabinesi, Ordu’nun ‘Silahı Devlet Tekeline Alma’ Planını Onayladı

Lübnan kabinesi, ordunun 'silahı devlet tekeline alma' planını onayladı; içeriği gizli tutulacak, ordu aylık raporlarla uygulamaya başlayacak, hedef 2025 sonu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:01
Lübnan Kabinesi, Ordu’nun ‘Silahı Devlet Tekeline Alma’ Planını Onayladı

Lübnan Kabinesi, Ordu Planını Onayladı

Kabine, ordunun "silahı devlet tekeline alma" planını dinleyip onayladı ancak planın detaylarının ve yürütülen müzakerelerin gizli tutulmasına karar verdi. Karar, Kabine Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Paul Morcos tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Kabine Açıklaması ve Gizlilik Kararı

Morcos, kabinenin söz konusu planı dinlediğini ve memnuniyetle karşıladığını belirterek, planın içeriği ile ilgili müzakerelerin kamuoyundan saklanacağını vurguladı. Morcos, ayrıca ordunun bu konuda Kabineye aylık rapor sunmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Uygulama Çerçevesi ve Raporlama

Enformasyon Bakanı Morcos, ordunun mevcut lojistik ve finansal imkânlara göre planı uygulamaya başlayacağını, bununla birlikte bazı konular için ek zamana ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Orduya, 5 Ağustos oturumunda verilen çerçeve doğrultusunda hareket etme ve operasyonel değerlendirme yapma hakkı tanındı.

Uygulama sorumluluğunun orduda olduğunu belirten Morcos, Ordu Komutanı Rodolphe Heikal'ın uygulama mekanizmasını ana hatlarıyla açıklayan aylık raporu kabineye sunacağını kaydetti.

5 Ağustos Kararı ve Hedef Tarih

Kabine, 5 Ağustos'ta, Hizbullah'ın da dahil olduğu tüm silahların devletin tekeline alınması kararını onaylamış; orduya, aynı ay içinde uygulamayı tamamlayacak bir plan geliştirme ve planı 2025 yılı sonundan önce uygulamaya koyma görevi vermişti.

Karar, güvenlik ve devlet tekelinin sağlanması hedefleri çerçevesinde, ordunun mevcut yetenekleriyle kademeli bir uygulama yapacağını öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
62. Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Filmleri Açıklandı
2
Lübnan Kabinesi, Ordu’nun ‘Silahı Devlet Tekeline Alma’ Planını Onayladı
3
Kastamonu'da 3 Gün Sürecek Kamp ve Offroad Festivali Başladı
4
GÜNCELLEME - Starmer'dan kabine değişikliği: Dışişleri, İçişleri ve Adalet'te yeni isimler
5
İsrail, 7 Ekim 2023'ten Bu Yana Batı Şeria'da 19 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire