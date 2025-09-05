Lübnan Kabinesi, Ordu’nun ‘Silahı Devlet Tekeline Alma’ Planını Onayladı

Lübnan Kabinesi, Ordu Planını Onayladı

Kabine, ordunun "silahı devlet tekeline alma" planını dinleyip onayladı ancak planın detaylarının ve yürütülen müzakerelerin gizli tutulmasına karar verdi. Karar, Kabine Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Paul Morcos tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Kabine Açıklaması ve Gizlilik Kararı

Morcos, kabinenin söz konusu planı dinlediğini ve memnuniyetle karşıladığını belirterek, planın içeriği ile ilgili müzakerelerin kamuoyundan saklanacağını vurguladı. Morcos, ayrıca ordunun bu konuda Kabineye aylık rapor sunmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Uygulama Çerçevesi ve Raporlama

Enformasyon Bakanı Morcos, ordunun mevcut lojistik ve finansal imkânlara göre planı uygulamaya başlayacağını, bununla birlikte bazı konular için ek zamana ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Orduya, 5 Ağustos oturumunda verilen çerçeve doğrultusunda hareket etme ve operasyonel değerlendirme yapma hakkı tanındı.

Uygulama sorumluluğunun orduda olduğunu belirten Morcos, Ordu Komutanı Rodolphe Heikal'ın uygulama mekanizmasını ana hatlarıyla açıklayan aylık raporu kabineye sunacağını kaydetti.

5 Ağustos Kararı ve Hedef Tarih

Kabine, 5 Ağustos'ta, Hizbullah'ın da dahil olduğu tüm silahların devletin tekeline alınması kararını onaylamış; orduya, aynı ay içinde uygulamayı tamamlayacak bir plan geliştirme ve planı 2025 yılı sonundan önce uygulamaya koyma görevi vermişti.

Karar, güvenlik ve devlet tekelinin sağlanması hedefleri çerçevesinde, ordunun mevcut yetenekleriyle kademeli bir uygulama yapacağını öngörüyor.