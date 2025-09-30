Lübnan Liderleri Avn ve Selam, Trump’ın Gazze Barış Planını Destekledi

Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, Donald Trump’ın Gazze için sunduğu 20 maddelik barış planını memnuniyetle karşıladı ve destekledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:40
Avn ve Selam planı memnuniyetle karşıladı; Beyaz Saray 20 maddelik öneriyi açıklamıştı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Şeridi'nde ateşkese ulaşılması amacıyla sunulan barış planını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Avn, yazılı açıklamasında Trump'ın girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Avn, "Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki sivillerin ve masumların acılarını sona erdirme, kan dökülmesini durdurma ve insan adaleti ile onuru ilkelerine dayalı istikrarlı, müreffeh bir Orta Doğu için gösterdiği çabaları takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Avn, planın realiteye uygun ve sorunları çözüme odaklı olduğunu vurgulayarak, planın taraflarca kısa sürede kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Başbakan Selam da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmek için açıkladığı kapsamlı planı memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Selam, "planın derhal ateşkes sağlanmasını, bölge halkına gerekli insani yardımların ulaştırılmasını ve Filistin halkının zorla göç ettirilmesinin engellenmesini öngörmesinin önemine" dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Plan, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını ve kendi toprakları üzerinde bağımsız devletini kurmasını güvence altına almaktadır. Başkan Trump’ın Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakını reddetmesini de memnuniyetle karşılıyorum."

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

