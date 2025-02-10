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Lübnan, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

Lübnan, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulması önerisine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:11
Lübnan, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

Lübnan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Lübnan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulabileceğine dair yaptığı açıklamayı kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, bu tür açıklamalarla bölgedeki güvenlik, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünün tehdit edildiğini vurguladı.

Filistinlilere Destek Vurgusu

Yapılan açıklamada, Filistinlilerin yerinden edilmesi yönündeki her türlü girişime karşı olunduğu belirtildi. Ayrıca, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Arap Barış Girişimi Hatırlatması

Beyrut'ta 2002 yılında kabul edilen Arap Barış Girişimi'nin, bu konuda temel teşkil ettiği hatırlatıldı. Bu girişim, 1967 sınırları dahilinde bir Filistin devletinin kurulmasını, mültecilere topraklarına geri dönüş hakkı verilmesini ve Golan Tepeleri'nden çekilme karşılığında, Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeyi öngörmektedir.

Netanyahu’nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın bağımsız bir Filistin devleti kurulması şartını kabul etmesini değerlendirirken, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Suudi Arabistan geniş topraklara sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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