Lübnan Ordusu, Hizbullah Destekçilerine Havalimanında Müdahale Etti

Beyrut'ta Hizbullah destekçilerinin havalimanına yürüyüşüne Lübnan ordusu müdahale etti, arbede yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:18
Lübnan Ordusu, Hizbullah Destekçilerine Havalimanında Müdahale Etti

Lübnan ordusu, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na doğru yürüyen Hizbullah destekçilerine müdahale etti. Eylemlerine devam eden göstericiler, Hizbullah bayrakları ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın posterlerini taşıdı.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirilen habere göre, göstericiler ile Lübnan askerleri arasında arbede yaşandı. Ordunun havalimanının girişine yürümek isteyen gruba müdahalede bulunması üzerine, göstericiler göz yaşartıcı gaz kullanan ordu mensuplarına taşlarla karşılık verdi.

Hizbullah, İran'dan gelen uçakların Lübnan'a alınmadığı gerekçesiyle başlattığı eylemleri sonlandırma kararı aldığını duyurmasına rağmen, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunda protestolara devam ediliyor. 13 Şubat tarihi itibarıyla Tahran'dan yapılan uçuşlara izin verilmediği için göstericiler, havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise, yolcuların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla bazı uçuşların geçici olarak yeniden planlandığını bildirdi. 18 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu önlemler çerçevesinde, İran'dan gelecek uçuşlar da etkilenecek.

Dün akşam saatlerinde, Hizbullah destekçileri Beyrut'taki havalimanı yakınlarında bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına saldırıda bulundu. UNIFIL, saldırıda bir aracın yakıldığını ve bir komutan yardımcısının yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Lübnan İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin en az 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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