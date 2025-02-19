Lübnan Ordusu: İsrail'in Güneydeki Varlığı Egemenliği İhlal Ediyor

Lübnan ordusu, İsrail'in güneyden çekilmeyerek egemenlik ihlalinde bulunduğunu bildirdi; BM de durumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:33
Lübnan Ordusu: İsrail'in Güneydeki Varlığı Egemenliği İhlal Ediyor

Lübnan Ordusu, İsrail'in Egemenlik İhlali Uyarısında Bulundu

Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı gereği, İsrail'in güneyden tamamen çekilmediğini ve bu durumun ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri birliklerin Ateşkes İzleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde güneyde konuşlandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusunun hala sınırdaki birçok bölgede varlığını sürdürdüğü vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in Lübnan'a ve vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyerek egemenliği ihlal etmeye devam ettiği ifade edildi. Lübnan ordusunun, özel askeri birliklerle işgalden kurtarılan bölgelerde temizlik çalışmaları yaptığı ve yollara erişim sağladığı öğrenildi. Vatandaşları tehdit eden mayın ve şüpheli cisimlere karşı önlemler alındığı da bildirildi.

İsrail'in Çekilme Süreci ve Gelişmeler

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılırken, ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde ülkenin güneyinde işgal etmiş olduğu noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun güneyde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek çekilme süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgal nedeni ile yerinden edildi. İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede dün Lübnan askerleri kontrolü sağlayarak konumlandı, ancak sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini belirterek, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen ayrılması gerektiğini vurguladı.

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