Lübnan Ordusu Suriye Sınırında Çatışmalara Müdahale Etti

Lübnan Ordusu Sınır Tansiyonunu Düşürmek İçin Harekete Geçti

Lübnan ordusu, dün akşam Suriye sınırında çatışmaların meydana geldiği Havş es-Sayyid Ali bölgesine girdi. Resmi ajans NNA'da yer alan haberlere göre, iki ülke arasındaki sınır hattında bulunan bu beldeden Suriyeli gruplar çekilmiş durumda.

Lübnan ordusu, sınır hattında durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçmek amacıyla Lübnan ve Suriye makamları arasında koordinasyon sağlamaktadır. Yapılan resmi açıklamalara göre, bu koordinasyon çerçevesinde Lübnan askeri birlikleri güvenlik tedbirleri almak üzere Havş es-Sayyid Ali bölgesine sevk edilmiştir.

Askeri Devriye ve Güvenlik Önlemleri

Sınırda istikrarı koruma amacıyla Lübnan askerleri devriye gezmekte olup, yeni çatışmaların önüne geçilmesi beklenmektedir. Bu çatışmalar özellikle Suriye-Lübnan sınır hattındaki Havş es-Sayyid Ali ve Maşrafa beldelerinde yoğunlaşmıştır.

Suriye resmi ajansı SANA, Lübnan'ın Kasr beldesinde bulunan Hizbullah unsurlarının, Humus kırsalını top ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını bildirmiştir.

Şiddet Olaylarının Arka Planı

Olayların bir diğer önemli noktası, SANA tarafından 16 Mart'ta bildirilen bir olaydır. Bu habere göre, Hizbullah mensupları Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra bu askerleri Lübnan'a kaçırmış ve infaz etmişlerdir. Hizbullah ise, yaşanan olaylarla ilgili olarak herhangi bir bağlantıları olmadığını savunmaktadır.

Bu gelişmelerin ardından, Suriye ordusunun 3 askerinin öldürülmesi üzerine Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmaya başlanmıştır. Bu durum, 17 Mart'ta Suriye ve Lübnan Savunma Bakanlarının yaptığı telefon görüşmesi sonrasında ateşkes ve sınır hattında gerilimi azaltma konusundaki mutabakatlarıyla daha da önem kazanmıştır.