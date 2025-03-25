Lübnan, Suriye Sınırı Yakınındaki Klayaat Havaalanı'nı Sivil Havacılığa Açıyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suriye sınırı yakınındaki Klayaat Havaalanı'nı sivil havacılığa açmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:35
Lübnan, Suriye Sınırı Yakınındaki Klayaat Havaalanı'nı Sivil Havacılığa Açıyor

Lübnan, Klayaat Havaalanı’nı Sivil Havacılığa Açma Çalışmalarına Başladı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin kuzeyinde, Suriye sınırı yakınındaki Klayaat (Rene Muavvad) Havaalanı’nı sivil havacılığa açma amacıyla önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Başbakan Selam, kuzeydeki Trablus ve Akkar kentlerine gerçekleştirdiği ziyarette Klayaat Havaalanı’na ilişkin incelemelerde bulundu. Selam, havaalanının işletilmesi için gerekli çalışmaları yapacak bir şirketle anlaşma sağladıklarını ve bu tesisin işletilmesine dair 3 ay içinde bir ön raporun hazırlanacağını aktardı.

Selam, kuzeydeki çeşitli yatırımlar için özel ve kamu ortaklığının önemine vurgu yaparak, Akkar kentinin geçmişte yaşadığı ihmalin farkında olduklarını ve bu durumu düzeltecek planların bulunduğunu ifade etti.

Sınır Hattında Kontrol ve İstikrar Vurgusu

Akkar Alt Güvenlik Konseyi Toplantısı’na başkanlık eden Selam, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattında istikrarın sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Sınırda yaşanan sorunları çözmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani, hükümetin anlaştığı şirketin daha önce Klayaat Havaalanı’nı ziyaret ettiğini ve tesisin işletilmesi hakkında ön görüşmelerin yapıldığını paylaştı. Havaalanının konumunun, yatırımcıları cezbetme açısından büyük bir avantaj sağladığını belirten Rasmani, havaalanını işletme ve bölgenin kalkınmasını sağlama için iki yönlü bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Klayaat Havaalanı'nın Tarihçesi

Klayaat Havaalanı, Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırına yakın bir noktada yer alıyor ve eski Cumhurbaşkanı Rene Muavvad ile anılıyor. 1941 yılında inşa edilen havaalanı, 1975-1990 yıllarında iç savaş dönemi sırasında faaliyetlerini durdurmuş, 1989 yılında toplanan Lübnan parlamento üyeleri tarafından Muavvad’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından adı değiştirilmiştir. Lübnan hükümeti, 2012 yılında hala ordunun kontrolünde olan bu havaalanını sivil havacılığa açmak için karar almıştı, ancak yasalar gereği henüz herhangi bir adım atılamadı.

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