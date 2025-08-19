Lübnan, UNIFIL'in Güneyde Kalmasında Kararlı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: UNIFIL Güneyde Kalmalı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in UNIFIL'in görev süresinin sona erdirilmesi talebine karşın, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) ülkenin güneyinde kalması konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Avn, UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmede Avn, "Lübnan, 1701 sayılı kararın uygulanması için gereken süre boyunca güneyde uluslararası güçlerin kalması ve Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasının tamamlanması konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

Avn, UNIFIL’in görev süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle görüşmelere başladıklarını bildirdi ve Lübnan’ın UNIFIL'in ülkenin güneyinde kalmasına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, güneyde güvenlik ve istikrarın korunması gerektiğini belirterek hükümetin kararı doğrultusunda ordunun güneydeki asker sayısını 10 bine çıkarma amacına destek verilmesi gerektiğini, bunun da UNIFIL ile iş birliği gerektirdiğini ifade etti.

Öte yandan Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden bir mektup göndermişti. Saar mektubunda, UNIFIL'in kuruluş amacının geçici olduğunu ve görevinin Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemekte başarısız olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgali sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girerek Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulundu.

BMGK, Lübnan'ın talebi üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etti. 1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; burada yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.