Lübnan ve Fransa Liderlerinden Acil Görüşme

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşerek Lübnan’daki güncel durumu ve İsrail’in ülkeye yönelik saldırgan eylemlerini masaya yatırdı.

Diplomatik Çabaların Gelişimi

Lübnan Başbakanlık Ofisi, gerçekleştirilen görüşmenin içeriği hakkında bilgiler vererek, Mikati’nin, İsrail’in saldırgan davranışlarının durdurulması gerektiğini vurguladığını belirtti. Ayrıca, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönebilmesi için gerekli adımların atılması, BMGK’nın 1701 sayılı kararının tam anlamıyla uygulanması ve UNIFIL’e yönelik saldırıların önlenmesi gibi hususların önemi üzerinde durdu.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında şu ana kadar Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 bin 306 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Saldırılardan etkilenenler arasında, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Yerinden Edilmeler ve Göç Durumu

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’daki yerinden edilme durumu ciddi boyutlara ulaştı. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti bu süreçte 430 binin üzerinde kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.