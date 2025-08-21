DOLAR
Lübnanlı Esirler Heyeti: 19 Lübnanlı Varken İsraillinin Serbest Bırakılması 'İhanet'

Heyet, İsrail'de 19 Lübnanlı tutuklu bulunurken bir İsraillinin serbest bırakılmasını 'ihanet' ilan etti; yetkililer ve Kızılhaç süreci açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:54
Lübnanlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden Tepki: 'İhanet'

Heyet, hükümeti ve yetkilileri sorumlu tutuyor; Güvenlik kurumundan serbest bırakılan kişiyle ilgili açıklama

Lübnanlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'de hâlen 19 Lübnanlının tutuklu bulunmasına rağmen Lübnan'da tutuklu bir İsraillinin serbest bırakılmasına tepki göstererek bu adımı "ihanet" şeklinde nitelendirdi.

Heyetin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bir İsrailli serbest bırakılırken, 19 Lübnanlı hâlâ düşmanın zindanlarında unutulmuş durumda. Bu adım tanımlanmış bir ihanettir ve devletin en üstünden en altına kadar sorumluların yargılanması gerekir."

Lübnan Genel Güvenlik Kurumu ise, İsrail kimlik kartına sahip Salih Ebu Hüseyin'in Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilerek işgal altındaki Filistin topraklarına gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, Ebu Hüseyin'in Temmuz 2024'te sınırı yasa dışı şekilde geçerek Lübnan'a girdiği, gözaltına alındığı ancak yapılan incelemede güvenlik açısından bir suçlamada bulunulmadığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Kızılhaç'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından, yaklaşık bir yıldır Lübnan’da tutuklu bulunan Ebu Hüseyin'in serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu kişinin Lübnan'a "yanlışlıkla" girdiğini öne sürerken, tutukluluk nedenine dair ayrıntı vermedi.

