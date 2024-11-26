Lübnanlı Milletvekili, İsrail ile Ateşkes Anlaşmasının Tamamlandığını Duyurdu

Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail ile ateşkes anlaşmasının neredeyse tamamlandığını ve anlaşmanın duyurusunun 36 saat içinde yapılabileceğini ifade etti.

Haşim, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes çabalarına dair önemli bilgiler paylaştı. "Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada. Eğer işler böyle devam ederse, ateşkesin açıklanması yalnızca saatler alacak," dedi.

Haşim, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasını Amerika'nın resmi açıklaması ile birlikte duyuracağını belirtti. "Niyetler samimi ise işler normal seyrinde ilerleyecektir. Anlaşma neredeyse tamamlandı, ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor,” açıklamasında bulundu.

Haşim, İsrail ile "pervasız ve kumarbaz" bir düşmanla karşı karşıya olduklarını belirtmesine rağmen, uluslararası atmosferin olumlu olduğunu vurguladı ve anlaşmanın yakın zamanda sağlanacağı müjdesini verdi.

Lübnan’ın, Amerikan ateşkes teklifi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına dair mülahazalara bağlı olduğunu vurgulayan Haşim, işlerin bu yönde ilerlediğini ifade etti.

BMGK'nın 1701 Sayılı Kararı Nedir?

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Bu alanda yalnızca Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gereç bulunmasına izin veriliyor.

Ancak, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail sınırı olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgenin 2000 yılından bu yana Hizbullah’ın güçlü askeri nüfuzu altında olduğu gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.