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Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ocak 2025'te yapılacak seçimde aday olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:09
Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 2025 Seçimlerine Aday Olabileceğini Duyurdu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olma niyetini açıkladı. Lukaşenko, BRICS Liderler Zirvesi için katıldığı Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazanda, bir basın toplantısında Belarus Parlamentosu’nun seçim tarihine ilişkin soruları yanıtladı.

Adaylık Olasılığı

Lukaşenko, 26 Ocak 2025'te yapılacak olan seçimlerin takvimi hakkında beş tarih üzerinde müzakere edildiğini belirtirken, gerekli analizlerin yapılması için yetkililere talimat verdiğini ifade etti. Gazetecilerin adaylık durumunu sorması üzerine, taraftarları istediği takdirde aday olabileceğini belirtti. "Onlar (taraftarlar), tabii, diyecek,"

Seçim Tarihleri ve Yasal Mevzuat

Belarus Parlamentosu, cumhurbaşkanı seçim tarihini 26 Ocak 2025 olarak belirlemişti. Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, Lukaşenko'nun 23 Eylül 2020 tarihindeki yeminine bağlı olarak, mevcut yasaların en geç 20 Temmuz'da seçimlerin yapılmasını öngördüğünü açıkladı. "Temel Kanun, seçimlerin daha erken yapılmasını yasaklamıyor, belirlenen son tarihten sonra yapılmasını yasaklıyor,"

Lukaşenko'nun Siyasi Kariyeri

Aleksandr Lukaşenko, 1989 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde (SSCB) milletvekili seçilerek siyasi kariyerine adım atmıştır. 1994 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %80 oy alarak, bağımsız Belarus'un ilk cumhurbaşkanı oldu. Lukaşenko, bugüne kadar katıldığı 6 seçimden de zaferle ayrılmıştır. Son olarak, 9 Ağustos 2020 tarihinde %80,1 oy alarak kazandığı seçimler, ülkede büyük protestolara yol açmıştı.

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