Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 2025 Seçimlerine Aday Olabileceğini Duyurdu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olma niyetini açıkladı. Lukaşenko, BRICS Liderler Zirvesi için katıldığı Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazanda, bir basın toplantısında Belarus Parlamentosu’nun seçim tarihine ilişkin soruları yanıtladı.

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