Lukaşenko: Belarus Ordusu Yalnızca Savunmaya Geçmeye Hazır

Belarus'tan Savaş Açıklaması
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin askeri varlığının yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve ordunun yurtdışına gönderilmeyeceğini duyurdu.
Savaşma Müdahalesi Yalnızca Saldırı Halinde
Lukaşenko, Belarus haber ajansı Belta aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik bir saldırı olmadığı sürece ordumuzu sınır ötesine göndermeyeceğiz. Kötü niyetle buraya gelenlerin karşısında dururuz." dedi.
Ukrayna'dan Uyarı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Belarus'un tatbikat adı altında askeri güç topladığını belirtirken, sınır ihlali durumunda tüm askeri tesislerinin hedef alınabileceğini vurguladı.
Rusya ile Ortak Tatbikatlar
Öte yandan, Belarus Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde Rusya'ya roket ve topçu birlikleri gönderildiğini duyurmuştu.