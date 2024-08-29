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Lukaşenko: Belarus Ordusu Yalnızca Savunmaya Geçmeye Hazır

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ordunun yurtdışında savaşmayacağını ve yalnızca ülkesine saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:27
Lukaşenko: Belarus Ordusu Yalnızca Savunmaya Geçmeye Hazır

Belarus'tan Savaş Açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin askeri varlığının yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve ordunun yurtdışına gönderilmeyeceğini duyurdu.

Savaşma Müdahalesi Yalnızca Saldırı Halinde

Lukaşenko, Belarus haber ajansı Belta aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik bir saldırı olmadığı sürece ordumuzu sınır ötesine göndermeyeceğiz. Kötü niyetle buraya gelenlerin karşısında dururuz." dedi.

Ukrayna'dan Uyarı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Belarus'un tatbikat adı altında askeri güç topladığını belirtirken, sınır ihlali durumunda tüm askeri tesislerinin hedef alınabileceğini vurguladı.

Rusya ile Ortak Tatbikatlar

Öte yandan, Belarus Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde Rusya'ya roket ve topçu birlikleri gönderildiğini duyurmuştu.

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