Lula: ABD Yaptırımlarını Savunanlar 'Vatan Haini'

Lula, ABD yaptırımlarını savunan muhalifleri 'vatan hainliği' ile suçladı; açıklama Bağımsızlık Günü töreninde yapıldı ve Bolsonaro ailesine gönderme içerdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:15
Lula: ABD Yaptırımlarını Savunanlar 'Vatan Haini'

Lula: ABD Yaptırımlarını Savunanlar 'Vatan Haini'

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarını savunan muhalifleri vatan hainliğiyle suçladı. Sözlerini "Onlar vatan hainleridir. Tarih onları affetmeyecek." ifadeleriyle sürdürdü.

Bağımsızlık Günü'nde sert mesaj

Törene, Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde hitap eden Lula da Silva, ismen belirtmeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve oğlu Senatör Eduardo Bolsonaro'yu hedef aldı.

Lula, ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük vergilerine atıfla, "Brezilya hiçbir zaman kimsenin emrine girmez. Hiçbir zaman kimsenin kolonisi olmadık, olmayacağız. Kendi topraklarımızı ve halkımızı başka bir hükümetin müdahalesi olmadan yönetiriz." diye konuştu.

Muhaliflere yönelik eleştiriler

Aşırı sağcı Bolsonaro ve ABD'de yaşayan oğlu için konuşan Lula da Silva, "Brezilya'ya yönelik yaptırımları teşvik eden bazı Brezilyalı politikacıların rolü kabul edilemez. Onlar Brezilya halkı için çalışmak üzere seçildiler ancak sadece kendi kişisel çıkarlarını savunuyorlar." ifadelerini kullandı ve tekrar ederek "Onlar vatan hainleridir. Tarih onları affetmeyecek." dedi.

Lula da Silva ayrıca, tüm ülkelerle dostane ilişkiler sürdürmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, "Bize dayatmak istediklerinin aksine Brezilya Devlet Başkanı yargı kararlarına müdahale etmez. Brezilya’nın tek sahibi vardır, Brezilya halkı." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya basınına göre, Senatör Eduardo Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump hükümetini Brezilya’ya daha fazla gümrük vergisi uygulamaya ve babası Bolsonaro’ya darbe girişimi davasında ev hapsi cezası veren yargıçlar üzerinde baskı kurmaya teşvik ediyor.

