Lula: BM'de Trump'la Karşılaştık, Aramızda 'Uyum' Vardı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD ile yaşanan gerilime rağmen BM Genel Kurulu çıkışında Başkan Donald Trump ile karşılaştıklarında aralarında uyum olduğunu söyledi.

Lula'nın açıklamaları

Lula da Silva, 23 Eylül'deki konuşmasının ardından kürsüden inerken Trump ile karşılaştığını anlattı. Konuşmasının ardından kağıtlarını almak üzere ilerlediği sırada karşılaştıklarını belirten Lula da Silva, "Arkadaş canlısı görünüyordu, çok cana yakındı." dedi.

Lula, Trump'ın ilk karşılaşmalarına ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, "Bence de aramızda bir uyum vardı." ifadesini kullandı ve iki ülke arasında konuşulması gereken birçok konu olduğunu belirterek Trump'a "Haydi hepsini masaya yatıralım." dediğini aktardı.

Ayrıca Lula da Silva, ideolojileri ne olursa olsun halk oylamasıyla seçilen liderlere saygısının sonsuz olduğunu vurgulayarak, "Ben, ona ABD liderinin hak ettiği saygıyla davranacağım, o da bana Brezilya Devlet Başkanı'na yakışan saygıyla davranacak." sözlerini paylaştı. Trump'ın Brezilya hakkında yanlış bilgilendirildiğini savunan Lula, iki liderin konuşarak tüm sorunları çözebileceğine inandığını ve "Brezilya hakkındaki gerçekleri öğrenmesini istiyorum." dediğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 80. BM Genel Kurulu'na yaptığı açıklamada Lula da Silva ile salonda karşılaştıklarını ve gelecek hafta görüşme yapma konusunda anlaştıklarını belirtti. Karşılaşmada fazla vakitlerinin olmadığını söyleyen Trump, Lula da Silva için "İyi biri gibi görünüyordu, harika bir uyumumuz vardı. Bu, iyiye işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, "Brezilya Devlet Başkanı ile gelecek hafta görüşmeye karar verdik. Geçmişte Brezilya, bahsettiğim bu haksız gümrük vergisini kullanıyordu, şimdi biz de onlara karşılık veriyoruz ve çok sert bir şekilde karşılık veriyoruz. Bunu söylemekten çok üzgünüm ama Brezilya çok kötü durumda ve böyle olmaya devam edecek. Sadece bizimle çalıştıklarında iyi durumda olabilirler." ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimi kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yaptı ve 8 Ocak 2023'te polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre binasını bastı. Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etti; Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etti.

Mektup ve gümrük tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.