Lula da Silva ile Macron telefonda görüştü: Ticaret, BRICS ve COP30 gündemde

Lula da Silva ile Macron telefonda görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lula da Silva, görüşmenin detaylarını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Görüşmenin süresi ve temel vurgular

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirten Lula da Silva, görüşmedeki temel mesajları paylaştı: "Çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklediğimizi bir kez daha teyit ettik. Konuşmamız sırasında, Brezilya'ya karşı ticari tarifelerin siyasi amaçlarla kullanılmasını kınadım ve hükümetimizin Brezilyalı işçileri ve şirketleri korumak için aldığı önlemleri paylaştım. Ayrıca Macron'a, ABD'nin haksız tarifelerine karşı Brezilya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurduğumu söyledim."

Ticaret ve bölgesel anlaşmalar

Lula da Silva, MERCOSUR ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yeni ticaret anlaşmalarının sonuçlandırılmasının önemine değindi ve ulusal üretime pazarlar açmak için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

BRICS ve çok taraflılık

Lula da Silva, gelişmiş ülkeler ile Küresel Güney arasındaki işbirliğini güçlendirme niyetini yineledi ve bu duruşu şu sözlerle açıkladı: "Bu çok taraflı olarak kabul edilmiş kurallara dayalı ticaretten yana bir duruştur. Bu eylül ayında düzenlemeyi planladığımız BRICS Sanal Zirvesi'nin ana konularından biri olacak."

İklim değişikliği ve COP30

İklim mücadelesinde COP30'un önemine işaret eden Lula da Silva, "Hangi ülkelerin bilime inandığının orada açıkça görüleceğini ifade ettim. Brezilya'nın sunduğu iddialı ulusal katkı hedeflerini öne çıkardım ve AB'nin ve üye ülkelerinin gezegenin karşı karşıya olduğu zorluklarla orantılı hedefler sunmasının önemini belirttim. Macron, Belem'de yapılacak zirvenin gerçekleşmesine desteğini yineledi ve etkinliğe katılımını teyit etti." dedi.

Ukrayna-Rusya barış süreci ve küresel kaygılar

Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine ilişkin Lula da Silva, görüşmede şu değerlendirmeyi paylaştı: "Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya ve Çin’in öncülük ettiği Barış Dostları Grubu'nun rolünü övdü. Çatışmaya ilişkin diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldık ve Ukrayna'daki barış müzakerelerini de ele aldık. Dünyada askeri harcamaların artmasından duyduğum kaygıyı dile getirdim. Çünkü hala yaklaşık 700 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Bu bağlamda, Brezilya'nın FAO'nun Açlık Haritası'ndan çıkışını kayda geçirdim ve daha temsili, daha demokratik bir küresel yönetişim için çok taraflı kurumların reformunu savundum. İkili ilişkiler bağlamında ise savunma alanında iş birliğini derinleştirme taahhüdünde bulunduk."