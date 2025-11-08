M1 Konya AVM'de 10 Kasım: Greenbox ile Dijital Hatıra

M1 Konya AVM'de 10 Kasım'a özel dijital hatıra

Greenbox teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede anı fırsatı

M1 Konya AVM, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ziyaretçilerine unutulmaz bir dijital deneyim sunuyor. Alışveriş ve yaşam merkezinde kurulacak özel alanda, gelişmiş greenbox teknolojisi sayesinde ziyaretçiler Atatürk ile aynı karede yer alabilecek.

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya AVM, bu etkinlikle hem toplumsal hafızayı canlı tutmayı hem de genç kuşaklara Atatürk'ün mirasını modern bir anlatımla aktarmayı hedefliyor. Katılımcılar, ömür boyu saklanabilecek anlamlı bir fotoğrafın sahibi olacak.

Etkinlik 10 Kasım tarihinde, 14.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu uygulama, Cumhuriyetin kurucusuna duyulan saygı ve minneti modern teknoloji deneyimiyle bir araya getiriyor.

