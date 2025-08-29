M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza, Duraklarda Yoğunluk

Seferler İlkyuva'dan Bakırköy yönüne kontrollü çift taraflı gerçekleştiriliyor

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Hattın M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı bölümde, henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldi.

Seferler, yetkililerin aldığı önlemler doğrultusunda İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.

Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla yolcuları bilgilendirip ilgili yönlere yönlendiriyor.

Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu; yolcuların anonsları takip etmeleri ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları isteniyor.

