DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,01 0,3%
ALTIN
4.513,07 -0,13%
BITCOIN
4.568.150,89 0,79%

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza, Duraklarda Yoğunluk

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler İlkyuva'dan Bakırköy yönüne kontrollü çift taraflı sürdürülüyor; duraklarda yoğunluk var.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:08
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza, Duraklarda Yoğunluk

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza, Duraklarda Yoğunluk

Seferler İlkyuva'dan Bakırköy yönüne kontrollü çift taraflı gerçekleştiriliyor

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Hattın M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı bölümde, henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldi.

Seferler, yetkililerin aldığı önlemler doğrultusunda İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.

Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla yolcuları bilgilendirip ilgili yönlere yönlendiriyor.

Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu; yolcuların anonsları takip etmeleri ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları isteniyor.

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk...

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk...

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
2
81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar
3
TBMM Olağanüstü Toplantısı ve Bakan Programları — 29 Ağustos 2025
4
DMO'nun Online Kataloğu ile Kamu Alımlarında Dijital Dönüşüm Hızlanıyor
5
Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni: Büyükelçi Birol Akgün Çelenk Koydu
6
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza, Duraklarda Yoğunluk
7
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız