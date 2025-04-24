Maarif Çocuk Şenliği'nde Filistin İçin Şarkılar Söylendi

Filistin İçin Şarkılar

Türkiye Maarif Vakfı'nın İstanbul binasında düzenlenen Maarif Çocuk Şenliği, bayrak ve balonlarla süslenen bahçede bir araya gelen 140 öğrenci ile coşkulu anlara sahne oldu. Farklı ülkelerden gelen çocuklar, özgür bir Filistin için temennilerini dile getirirken etkinlikte seslendirilen şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Uluslararası Katılım

Şenlikte Azerbaycan, Venezuela, Fildişi Sahili, Pakistan, Etiyopya ve Arnavutluk'tan gelen öğrencilerin folklor gösterileri gerçekleştirildi. Ayrıca, çocuklar için ikram stantları, pamuk şeker, patlamış mısır ve geleneksel kıyafetli şerbetçi ve animatörlerin bulunduğu etkinlik, büyük ilgi topladı.

Özdil'den Anlamlı Mesaj

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, etkinlikte yaptığı konuşmada 55 ülkede 70 bin çocuğa eğitim hizmeti sunduklarını belirtti. Özdil, "Bu kadar çok ülkede bu kadar çok öğrenciyle faaliyet gösterirken, Türkiye'deki uluslararası çocuk şenliğine katkı vermek bizim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Hatıralar ve Eğlenceler

Etkinlik, tüm öğrencilerin sahnede şarkı söylemesi ve toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katılımcılar arasında yer aldı. Şenlik, çocukların dostluk ve birliktelik içinde Filistin için seslendirdiği şarkılarla unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Maarif Vakfının farklı ülkelerden gelen 140 öğrencisi, Maarif Çocuk Şenliği'nde İstanbul'da buluştu. Misafir öğrenciler konuşmalarında Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için temennilerini dile getirirken, Filistinli çocukların seslendirdiği şarkılara şenliğe katılanlar da eşlik etti.

Türkiye Maarif Vakfının farklı ülkelerden gelen 140 öğrencisi, Maarif Çocuk Şenliği'nde İstanbul'da buluştu. Misafir öğrenciler konuşmalarında Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için temennilerini dile getirirken, Filistinli çocukların seslendirdiği şarkılara şenliğe katılanlar da eşlik etti.