Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Maaş zammı sonrası promosyon patladı! Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında, bu kesimlerin emekli promosyonlarının artıp artmayacağı merak ediliyordu. Yenilikler ve gelişmeler ise özellikle maaş aralığı değişen emeklileri etkiledi. Bu grup, bir üst kademeden emekli promosyonu almaya hak kazandı.

Öte yandan, çalışanlara sağlanan promosyonlarla ilgili bilgiler de kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Temmuz ayı içindeki enflasyon farkı ile güncellenen maaşların ardından, promosyon rekabeti hız kazandı. Bir rekorla karşımıza çıkan Emirdağ, bu konuda heyecanlandırdı!

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde görevli 12 personelimiz için gerçekleştirdiğimiz promosyon ihalesinde kişi başı 70.000 TL ile tarihi bir rekora imza attık" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, maaş artışları ve promosyon taleplerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Emekli ve memur maaşları promosyona etki etti! Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri, memur maaşlarına %15,58, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %16,67 oranında artış yapılmasına olanak sağladı. Ek paraların sisteme girmesiyle birlikte bankaların promosyon yarışları hızlandı. Promosyon tekliflerinin, emekliler için 30.000 TL'yi aşacağı tahmin edilirken, Emirdağ'dan gelen 70.000 TL'lik rekor, hak sahibi olan memurların ceplerini doldurdu.