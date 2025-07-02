Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Maaşlarda Dev Zam Paketi Açıklandı

3 Temmuz öncesinde çalışanları sevindiren bir maaş zammı haberi geldi. Varılan anlaşmalar doğrultusunda, hayat pahalılığı ile mücadele eden milyonlarca çalışan için bayram etkisi yaratan oranlar yürürlüğe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Müjdeli Anlaşma

Asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere tüm işçilerin beklediği iyileştirmeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPER A.Ş. bünyesindeki çalışanlar için hayata geçti. Uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri sonucunda, maaşlarda önemli bir artış sağlandı.

Enflasyon Üzerinde Refah Payı

İSPER A.Ş. ile yetkili sendika arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile işçilerin ücretlerine iki yıllık dönem içerisinde ilk altı ay için yüzde 26 ile yüzde 38 arasında değişen oranlarda zam yapılması kararlaştırıldı. Özellikle İETT garajlarında kritik görevler üstlenen personelin maaşları bu oranlarla ciddi şekilde

yükselebilecek.

Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerinde, maaş artışlarına altı aylık enflasyon oranının yanı sıra net 2 puan refah payı zammı da eklenecek.

Sosyal Haklarda Tarihi Artış

Çalışanların yaşam standartlarını yükselten sosyal yardımlar, yapılan düzenlemeyle yüzde 90'dan yüzde 500'e kadar artış gösterdi. Aylık net 3.000 TL olarak belirlenen sosyal yardım paketi, 1 Temmuz 2025 itibarıyla 6 aylık enflasyon oranına ek olarak 3 puan refah payı ile 3.696,72 TL olarak ödenecek.

Günlük yemek yardımı 240 TL olarak artırılırken, ulaşım yardımı da tüm çalışanlar için aylık tam akbil bedeli üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca çocuk yardımı, yakacak yardımı, evlilik, doğum, ölüm gibi sosyal hak kalemlerinde de önemli artışlar meydana geldi.