Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna'nın AB üyeliği 'savaş riski' taşıyor

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 20:19
Budapeşte görüşmesi ve X paylaşımı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası katılımının Birliği savaşa sürükleme riski taşıdığını belirtti.

Szijjarto, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka ile başkent Budapeşte'de bir araya geldiğini bildirdi.

İlişkilerin durumu ve sorumluluk

Bakan, Ukrayna dahil tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma isteklerini dile getirirken, şu anda Ukrayna ile ilişkilerin iyi olmadığını ve bunun sorumluluğunun tamamen Kiev'e ait olduğunu ifade etti.

Szijjarto, 'Ukrayna'daki azınlığın ana dilini kullanma hakkını elinden alan Macaristan değildir. Ukrayna'nın enerji güvenliğini tehlikeye atan Macaristan değildir. Onları, iradeleri dışında bir savaşa sürüklemeye çalışan Macaristan değildir.' ifadelerini kullandı.

Hakların iadesi ve enerji güvenliği talepleri

Olumlu ve güven oluşturan adımları desteklediklerini vurgulayan Szijjarto, ancak 2015'ten bu yana Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar azınlığın ana dillerini kullanma haklarından mahrum bırakıldığını kaydetti.

Bakan, Ukrayna'yı 2015 öncesinde var olan tüm hakları bu azınlığa iade etmeye ve Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattına yönelik saldırıları durdurmaya çağırdıklarını aktardı.

AB üyeliği değerlendirmesi ve ulusal çıkarlar

Szijjarto, Ukrayna'nın olası AB üyeliğinin Macaristan'ın ekonomik ve güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, AB ile Ukrayna arasında stratejik bir ortaklığın daha gerçekçi olduğunu söyledi.

Bakan, üyeliğin 'AB'yi savaşa sürükleme tehlikesi de dahil olmak üzere kabul edilemez riskler getireceğini' değerlendirdi.

Son olarak Szijjarto, Ukrayna ile iyi ilişkilere açık olduklarını ancak ulusal çıkarlarından vazgeçmeyeceklerini ve Macaristan-Ukrayna ilişkilerinin geleceğinin tamamen Kiev'e bağlı olduğunu vurguladı.

