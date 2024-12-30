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Macaristan, Romanya ile Sınır Kontrollerini Başlatıyor

Macaristan, 1 Ocak 2025'ten itibaren Romanya ile sınır kontrollerine başlayacak. Amaç, kamu düzeni ve iç güvenliği sağlamak.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:33
Macaristan, Romanya ile Sınır Kontrollerini Başlatıyor

Macaristan, Romanya İle Sınır Kontrollerini Başlatıyor

Macaristan, 1 Ocak 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e karadan dahil olan Romanya ile sınır kontrollerini yeniden başlatacağını duyurdu. Macar basınında yer alan haberlere göre, bu kararın başlıca nedeni, "kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek".

Yolculara Rastgele Kontroller Yapılacak

Macar polisi, ülkeye giriş yapacak yolculara rastgele kontroller yapılabileceği konusunda uyarırken, gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi. Ayrıca, Bükreş merkezli Libertate gazetesinin verdiği bilgilere göre, yeni yıldan itibaren Romanya'da 30'dan fazla sınır geçiş noktası kapatılacak.

Bulgaristan ve Romanya ile Ortak Kontroller

Bulgaristan ve Romanya arasında ise karşılıklı olarak 6 ay boyunca rastgele kontroller devam edecek. Her iki ülke, 12 Aralık'ta karadan da Şengen'e dahil olmuştu.

Şengen Bölgesi'nde Sınır Kontrolleri Artıyor

Gelecek yıl kurucu anlaşmanın imzalanmasının 40. yıl dönümü için hazırlık yapan Şengen bölgesi, 2024'te daha önce hiç olmadığı kadar çok sınır kontrolüne tanıklık edecek. Fransa, güvenlik tehditleri ve düzensiz göçle ilgili artan endişeleri gerekçe göstererek, 1 Kasım'dan itibaren komşularıyla sınırlarında kontroller başlattı.

Almanya da benzer bir şekilde 16 Eylül itibarıyla sınırlarında geçici kontrolleri yeniden uygulamaya koydu. Söz konusu kontrollerin 15 Mart 2025'e kadar süreceği bildirildi. Almanya'nın kararının ardından, İtalya, Slovenya, Avusturya ve Danimarka da mevcut kontrollerin süresini uzattı. Hollanda ise komşu ülkelerle geçici olarak sınır kontrolleri uygulayacağını açıkladı.

Her geçen gün daha fazla AB ülkesince uygulanmaya başlanan sınır kontrolleri, Şengen'in geleceği hakkında soru işaretlerine neden olurken, uzmanlar bu durumun bireylerin ve malların serbest dolaşım ilkesini olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

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