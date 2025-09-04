Macron: 26 Ülke Ukrayna'ya Güvence Güçleri Konuşlandırma Taahhüdü Verdi

Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi sonrası Paris'te ortak açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrasında, 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Toplantı, Fransa ve İngiltere'nin eş başkanlığında hibrit formatta gerçekleştirildi. Zirvenin ardından Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmeleri yaptı; görüşmenin hemen ardından Macron ve Zelenskiy başkent Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tarafı olduğunu vurguladı. Rusya'nın, 2022'de savaşı seçen tek ülke olduğunu; bunun 2008'de Gürcistan'da ve 2014'te Kırım ve Donbas'ta izlediği tutumla tutarlı olduğunu belirtti.

Macron, Rusya'nın sürekli bahane ürettiğini, oyalama taktikleri uyguladığını ve zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti. Ayrıca savaşı seçmeyen tarafın Ukrayna olduğunu söyledi ve Trump'ın koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini aktardı.

Fransız lider, savaşta ölenlerin net sayısının bilinmediğini belirterek, "Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 1'inden azını elde etmek için kendi cephesinde 1 milyondan fazla asker kaybetti. Bunlar öldürüldü veya yaralandı." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, barış görüşmelerinde Rusya'nın, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği bir bölgeden çekilmesini ön koşul olarak istemesini "ahlaksız, hukuka aykırı ve imkansız" bir teklif olarak nitelendirdi. Başından beri görüşmelerin yalnızca ateşkes veya barış anlaşması yanında Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olduğu takdirde mümkün olabileceğini savunduklarını söyledi.

Ateşkes kapsamında, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma veya "karada, denizde veya havada" bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıklayan Macron, bu gücün Rusya'ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini vurguladı.

Macron ayrıca Gönüllüler Koalisyonu'nun 35 üyesinin Ukrayna'ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkılarını masaya yatırıp netleştirdiğini, müzakerelerde Ukrayna ordusunun kapasitesi açısından herhangi bir sınırlama olmamasını hedeflediklerini belirtti.