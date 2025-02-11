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Macron, Azerbaycan ve Ermenistan Normalleşme Sürecine Destek Verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşmeyi desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 01:19
Macron, Azerbaycan ve Ermenistan Normalleşme Sürecine Destek Verdi

Macron'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklediğini açıkladı. Elysee Sarayı'ndan yapılan resmi bir açıklamada, Macron'un, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Paris'te bir araya geldiği belirtildi.

İlişkilerin Normalleşmesi için Destek

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve uluslararası hukuka uygun bir barış anlaşması imzalanmasını tamamen desteklediğini vurguladığı ifade edildi. Ayrıca, Macron'un Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlılığını yinelediği belirtildi.

İşbirliği Projeleri ve Zirve Katılımı

İki liderin, ülkeleri arasında savunma, enerji ve ulaşım alanlarında işbirliği projelerini geliştirmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Ayrıca, Macron'un Paşinyan'a Paris'teki Yapay Zeka Eylem Zirvesi’ne katılımı için teşekkür ettiği belirtildi.

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