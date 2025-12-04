Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı

Görüşme ve karşılama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daveti üzerine dün akşam saatlerinde Pekin’e geldi. Macron, havalimanında Çinli yetkililer tarafından askeri törenle karşılandı. Temaslarının ikinci gününde, Fransız iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Xi ile görüşen Macron, zirvenin açılışında iki ülke ilişkilerine verdiği önemi vurguladı.

Ortak gündem ve çağrı

Görüşmede taraflar, ekonomik ve stratejik işbirliğini ele aldı; karşılıklı yatırımlar, nükleer enerji, tarım, gıda, eğitim, nüfus politikaları ve ekoloji gibi alanlarda işbirliğine ilişkin 12 belge imzalandı. Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair Çin’in çabalarını artırma çağrısında bulundu ve barış için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Macron görüşmede, "Ülkelerimiz, dengeli bir ekonomik idari sistemin temellerini atma konusunda rol sahibi olmalı. Tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek her istikrarsızlık sorunuyla mücadele etmeli ve bunun yanı sıra bir güven ortamı oluşturmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Ayrıca ilişkilerin jeolojik istikrar, ekonomik dengelemeler ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı bir üçlü gündem sunduğunu belirtti.

Xi’nin açıklamaları ve Filistin’e yardım

Xi Jinping, iki tarafın siyasi güveni artırma, pratik iş birliğini genişletme ve kültürel etkileşimi teşvik etme konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi. Xi, Gazze Şeridi’ndeki insani krizin hafifletilmesine katkı amacıyla Filistin’e 100 milyon dolar tutarında insani yardım sağlanacağını açıkladı.

Xi, ayrıca Çin ile Fransa’nın havacılık, uzay ve nükleer enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi; yeşil ekonomi, dijital ekonomi, yapay zeka, biyoeczacılık ve yeni enerji kaynaklarında potansiyel işbirliklerine başlaması gerektiğini vurguladı. Xi, "Çevredeki dış etkenler ne kadar değişirse değişsin, ülkelerimiz her zaman büyük güçlerin bağımsız ve stratejik vizyonunu sergilemelidir. Çin barışa yönelik bütün çabaları destekliyor" dedi.

Sonuç ve mesaj

Görüşme, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve küresel sorunlara ortak çözümler üretme arayışının bir parçası olarak değerlendirildi. Toplantı sonunda hem ekonomik işbirliği hem de bölgesel barış çabaları üzerine somut adımlar atılması hedeflendi.

