Macron Eleştiriliyor: Oyların Dikkate Alınmaması Tartışma Yarattı

Macron'un Hükümet Atama Kararı Eleştirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının en fazla milletvekili sayısına ulaştığı erken genel seçimlerin ardından sol gruba hükümet kurma görevini vermemesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Macar, demokratik sistemlerde "oyların her zaman dikkate alınması gerektiği" yönünde ifadeleriyle çeliştiği belirtiliyor.

Medya Yansımaları ve Eleştiriler

Yerel medya kaynaklarına göre, NFP'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard, X platformunda yaptığı paylaşımda, Macron'un "mümkün olan en iyi şekilde oyları dikkate almak için sağcı bir başbakan atadığını" ifade etti.

Fransa Komünist Partisi (PCF) sözcüsü Ian Brossat ise Macron'un davranışını samimi bulmadığını belirterek, "Herkesle dalga geçmek, onun açısından olağan bir şey. Ancak bunu bu kadar açık yapması görülmemiş." dedi.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure de, "Macron cumhuriyetinde sadece Macron'un oyları sayılır." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Faure, Macron'un "seçim sonuçlarını reddettikten sonra böylesi provokasyon yapmasının demokrasiye olan inancı zayıflattığını" belirtti.

Fransa'da Seçim Sistemi ve Başbakan Atama Süreci

Macron'un, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki zaferinin ardından meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde genel seçim yapma kararı aldığı biliniyor. NFP, bu seçimlerde en fazla milletvekilini kazanmasına rağmen, hiçbir parti salt çoğunluğu elde edemedi ve Fransa tarihinin en parçalı Meclis yapısını oluşturdu.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları süresince yeni bir başbakan atayamayacağını belirtmiş, seçimlerin ardından ise 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'ı başbakan olarak atama kararı almıştı. Bu durum, Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi olsa da, siyasi geleneklere aykırı bir durum olarak değerlendirildi.