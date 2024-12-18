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Macron, Erdoğan ile İkili İlişkilerde Olumlu Gündem Hedefliyor

Macron, Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmak istediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:26
Macron, Erdoğan ile İkili İlişkilerde Olumlu Gündem Hedefliyor

Macron ve Erdoğan'dan Olumlu İletişim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Üzerine Görüşmeler

Elysee Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, iki liderin Suriye'deki durumu ve ikili ilişkileri ele aldığı bilgisi yer aldı. Macron'un, Avrupa kıtasının stratejik bağımsızlığına yönelik Türkiye ile yakın iş birliği yapmak istediği belirtildi.

Görüşmede, iki liderin Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden duyduğu memnuniyet dile getirildi. Macron ve Erdoğan, Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun, halkın tümünün temel haklarına saygılı ve barışçıl, kapsayıcı bir siyasi geçişin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel İş Birliği Vurgusu

Macron, Erdoğan'a Suriye'nin birliğini ve egemenliğini korumak için bölgesel çabalara katkı sağlayacağını da belirtti. Ayrıca, iki liderin Gazze'de ateşkes sağlanması için devam eden müzakereleri desteklediği ifade edildi.

Sonuç olarak, Macron ve Erdoğan, yakın iletişimde kalma konusunda mutabık olduklarını belirterek, ikili ilişkilerde daha olumlu bir atmosfer oluşturma hedeflerini yinelediler.

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