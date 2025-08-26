Macron: "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

Macron'dan Netanyahu'ya net uyarı: "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektupta, Gazze Şeridi'ni işgal etme kararının İsrail'e asla zafer getirmeyeceğini belirtti.

Macron'un yanıt mektubu, Netanyahu'nun bu ay kendisine Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği iddiasıyla gönderdiği mektuba karşılık kaleme alındı. Mektubun içeriği, Le Monde gazetesinde yayımlandı ve Macron, Netanyahu'ya ulaşan 17 Ağustos tarihli mektubun eline geçtiğini doğruladı.

Macron, Netanyahu'nun mektubu kamuoyuna yansıtmadan önce hakkında açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bu nedenle, cevabım da tartışmalarımızın şeffaflığı için kamuoyuyla paylaşılacak ancak şahsen bundan sizi haberdar etmek istedim ve sizin bunu okumanızı bekleyeceğim. Bu, nezaketin temelidir." ifadelerini kullandı.

"Yahudi karşıtlığıyla mücadele araçsallaştırılamaz"

Macron, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele araçsallaştırılamaz ve İsrail ile Fransa arasında bir anlaşmazlığı besleyemez." diyerek, göreve geldiği ilk günden bu yana Yahudi vatandaşların korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Fransız lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Fransa'nın milli birliğini ve vatandaşlarının güvenliğini olumsuz etkilediğini belirtti. Bu kapsamda, yükseköğretimde Yahudi karşıtlığıyla mücadele yasasının 31 Temmuz'da yürürlüğe konduğunu ve 15 bin polis'in Yahudi toplumunun toplandığı mekanların güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildiğini hatırlattı.

Netanyahu'nun kendisini eylemsizlikle suçlamasına yanıt veren Macron, "Tüm gücümüzle mücadele ettiğimiz bu bela konusunda eylemsizlik suçlamaları kabul edilemez ve Fransa'nın tamamına yönelik bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı ve ülkesindeki Yahudi karşıtlığının belirli dönemlerde aşırı sağ tarafından beslendiğini savundu.

Macron ayrıca, "Her türlü Yahudi karşıtlığı Cumhuriyet ve evrensel değerlere ihanetidir. Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) (Yahudi karşıtlığı) tanımı, İsrail'i bugün Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında izlediği politikalardan aklamaz." diyerek, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen Fransa ile İsrail arasındaki dostluk ve diyalogun sürdüğünü belirtti.

Macron, kalıcı barışın "egemen, İsrail'i ve güvenli yaşama hakkını tanıyan, silahsızlandırılmış bir Filistin devleti kurulmasıyla" sağlanacağını ifade etti ve "Filistin devleti, Hamas'ın sonu olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki felaketin sonuçlarına ilişkin uyarı ve çağrı

Macron, kıtlık ve şiddet nedeniyle Gazze'den kitlesel bir göçün bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerinde etkileri olacağı uyarısında bulundu ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Fransız lider, "Gazze'nin işgali, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, açlığa mahkum edilmeleri, nefret dolu söylemlerle insanlıktan çıkarılmaları ve Batı Şeria'nın ilhakı, İsrail'e asla zafer getirmeyecek." ifadesiyle bu stratejilerin İsrail'i daha da izole edeceğini savundu.

Macron, Netanyahu'yu "Gazze'deki ölümcül ve yasa dışı sürekli savaş çıkmazından çıkmaya" çağırdı ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gaspına son verilmesini istedi.

Netanyahu ise yazdığı resmi mektupta, Macron'un Filistin devletini tanımaya çağırmasının Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğini iddia etmişti.