Macron ile Ramaphosa Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika

Macron ile Ramaphosa Telefonda Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, telefonda bir araya gelerek uluslararası gündemdeki krizleri değerlendirdi.

Görüşmede ele alınan konular

Macron, görüşmeye ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Afrika'nın büyük göller bölgesindeki durum gibi başlıkların ele alındığı belirtildi.

G20 Dönem Başkanlığı ve küresel yönetişim

Macron, G20 Dönem Başkanlığını yürüten Güney Afrika'ya başarılar dileyerek, daha adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim yol haritası belirlemek için Güney Afrika ile birlikte çalıştıklarını vurguladı.

İkili işbirliği ve ekonomi

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik meseleler de değerlendirildi.