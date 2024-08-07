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Macron, İran’a Askeri Gerilimi Önleme Çağrısı Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşından bölgede gerilimi azaltma ve çatışmaları önleme konusunda adım atmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:59
Macron, İran’a Askeri Gerilimi Önleme Çağrısı Yaptı

Macron'dan İran'a Kritik Çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede tırmanan askeri gerginliklere karşı uyarıda bulundu.

Gerilim Hakkındaki Endişeler

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede, artan gerginlik konusundaki derin kaygısını dile getirdiği ifade edildi. Macron, Pezeşkiyan'a "İran dahil kimsenin çıkarına olmayacak" bir gerilimin önlenmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

İnsani Taramalar ve Barış Vurgusu

Açıklamada, Macron'un ayrıca, çatışmalardan etkilenen sivil halkın korunması gerektiğinin altını çizerek, İran'ın desteklediği gruplara daha fazla itidal göstermesi konusunda vurgular yaptığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Gazze'de derhal ateşkes ve Lübnan'daki gerilimlerin azaltılması yönündeki iradesini de dile getirdiği kaydedildi.

Mahsa Emini Protestolarına Dikkat Çekildi

Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca, 2022 yılında İran'daki Mahsa Emini protestolarında idam cezası alan Gulamrıza Resayinin cezasının infaz edilmesini kınadı. Emini'nin 2022'deki ölümünün ardından ülke çapında gösterilerin başladığına dikkat çekildi.

Emini gösterileri sırasında, yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, olayların ardından Resayi hakkında verilen idam kararı Kermanşah'ta infaz edilmişti.

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