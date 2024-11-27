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Macron, İsrail-Lübnan Ateşkesini Memnuniyetle Karşıladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkesi kutladı ve kalıcı barış için çabaların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 02:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 02:01
Macron, İsrail-Lübnan Ateşkesini Memnuniyetle Karşıladı

Macron'dan İsrail-Lübnan Ateşkesi Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Macron, bu iki ülke arasında duyurulan ateşkese ilişkin olarak X hesabı üzerinden bir video mesaj yayınladı.

Macron, "Bu ateşkes, ABD ile yakın işbirliği içinde aylardır sürdürülen çabaların bir sonucudur" diyerek önemli bir adım attıklarını belirtti. Ayrıca, Lübnanlıların ve İsraillilerin güvenliğinin sağlanması, yerinden edilen insanların evlerine geri dönmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için ateşkesin uzun vadede sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler ve Fransa'nın Rolü

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının kalıcı ateşkes için önemli olduğunu ifade ederek, Fransa'nın Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile birlikte bu ateşkesin uygulanması için gereken destekleri sunacağını kaydetti.

Fransa'nın, Lübnan ordusunun gücünü artırması için de destek vereceğine dikkat çeken Macron, "Bu anlaşma, Lübnan için yeni bir sayfa açmalıdır. Çatışmaların sona ermesi, Lübnanlıların ülkelerinin kalıcı olarak kalkınması için bir fırsat sunuyor" dedi.

Lübnan İçin Yeni Bir Başlangıç

Macron, Lübnan'ın egemenliğinin yeniden sağlanabilmesi için Lübnan'ı birleştirebilecek bir cumhurbaşkanının derhal seçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki ateşkesin İsrail ve vatandaşları için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

"Bu ateşkes, savaşın tüm şiddetiyle Gazze'de devam ettiğini unutturmamalıdır" diyen Macron, Fransa'nın Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Macron son olarak, "Bu anlaşma Gazze halkının tarifsiz acıları karşısında çok uzun zamandır beklenen ateşkese de bir yol açmalıdır" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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