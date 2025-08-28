Macron Rusya'nın Ukrayna Saldırılarını Kınadı — AB Delegasyonu Hasar Aldı

Macron Rusya'nın Ukrayna Saldırılarını Kınadı

AB Delegasyonu ve British Council binaları da hasar gördü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını açıkça kınadı. Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Ukrayna'nın üzerine bir gecede 629 füze ve İHA (insansız hava aracı): Rusya'nın barış arzusu tam olarak bu. Terör ve barbarlık."

Macron, saldırılar sırasında yerleşim yerlerinin ve sivil altyapıların hedef alındığını vurguladı. Açıklamasında, saldırılar sonucu AB Delegasyonu ile İngiltere merkezli, uluslararası eğitim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren British Council'e ait binaların da hasar gördüğünü bildirdi.

Macron, "Fransa, büyük acımasızlıkla yapılan bu akıl almaz saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadesiyle Ukrayna halkına desteğini ve yaşamını yitirenlerin aileleri için üzüntüsünü dile getirdi.

Marta Kos, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.